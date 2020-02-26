26.02.2020, 13:11
В Ульяновске преподавательницу, которую ударил ножом школьник, прооперировали
ИА «Ореанда-Новости». Преподавательницу, которую в Ульяновске ранил ножом один из учеников, прооперировали. Об этом рассказали РИА Новости в информационной службе СУСК по региону.
Ранее в ведомстве проинформировали, что в среду утром ученик одного из образовательных учреждений Ульяновска ранил кухонным ножом 59-летнюю преподавательницу. Следователями было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Также заявлено о задержании подростка, напавшего с ножем на преподавательницу.
В информационной службе ведомства сообщили, что школьник нанёс удар женщине возле кабинета математики.
Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Ранее в ведомстве проинформировали, что в среду утром ученик одного из образовательных учреждений Ульяновска ранил кухонным ножом 59-летнюю преподавательницу. Следователями было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Также заявлено о задержании подростка, напавшего с ножем на преподавательницу.
В информационной службе ведомства сообщили, что школьник нанёс удар женщине возле кабинета математики.
Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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