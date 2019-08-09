ИА «Ореанда-Новости» В Главном управлении министерства внутренних дел по Красноярскому краю прошли обыски.

По сведениям «ТВК Красноярск», их провели сотрудники Федеральной службы безопасности в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции. Задержан заместитель главы отдела Евгений Мотин, подозреваемый в мошенничестве и получении взятки.

Журналисты ТАСС получили подтверждение факта обысков от источника в правоохранительных органах региона. Собеседник агентства сказал, что речь идёт об «обычной плановой чистке в отношении недобросовестных сотрудников».

Официальной информации ни ФСБ, ни краевое МВД не представили.