



В органы опеки и попечительства района обратился житель Волгограда с информацией об избиении несовершеннолетнего. По заявлению специалисты органа опеки обратились в правоохранительные органы и школу. Учитель сказал, что мальчик с 18 ноября не появлялся в школе. По словам матери, он болеет. Тогда женщину с ребёнком вызвали на беседу в образовательное учреждение.В ходе разговора выяснилось, что месяц ребёнка избивали и морили голодом его мать и отчим. Полицейские провели допрос 25-летнего мужчины, который проживал вместе с мальчиком.Мужчине грозит уголовное дело по части 2 статьи 112 за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему.Мальчика изъяли из семьи и поместили в больницу.С мальчиком будут проводиться беседы с участием психолога.