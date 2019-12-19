19.12.2019, 19:15
В Волгограде мать с отчимом избивали 6-летнего ребёнка около месяца
ИА «Ореанда-Новости». В Волгограде мать с отчимом избивали 6-летнего ребёнка около месяца, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
В органы опеки и попечительства района обратился житель Волгограда с информацией об избиении несовершеннолетнего. По заявлению специалисты органа опеки обратились в правоохранительные органы и школу. Учитель сказал, что мальчик с 18 ноября не появлялся в школе. По словам матери, он болеет. Тогда женщину с ребёнком вызвали на беседу в образовательное учреждение.
В ходе разговора выяснилось, что месяц ребёнка избивали и морили голодом его мать и отчим. Полицейские провели допрос 25-летнего мужчины, который проживал вместе с мальчиком. Он не отрицал, что наказывал пасынка, так как тот не мог пересказать книгу. Мать ребёнка принимала непосредственное участие в истязании своего сына. Мужчине грозит уголовное дело по части 2 статьи 112 за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему.
Мальчика изъяли из семьи и поместили в больницу. У ребёнка оказались травмированы руки, сломаны рёбра, надорваны уши и разбита голова. С мальчиком будут проводиться беседы с участием психолога.
В органы опеки и попечительства района обратился житель Волгограда с информацией об избиении несовершеннолетнего. По заявлению специалисты органа опеки обратились в правоохранительные органы и школу. Учитель сказал, что мальчик с 18 ноября не появлялся в школе. По словам матери, он болеет. Тогда женщину с ребёнком вызвали на беседу в образовательное учреждение.
В ходе разговора выяснилось, что месяц ребёнка избивали и морили голодом его мать и отчим. Полицейские провели допрос 25-летнего мужчины, который проживал вместе с мальчиком. Он не отрицал, что наказывал пасынка, так как тот не мог пересказать книгу. Мать ребёнка принимала непосредственное участие в истязании своего сына. Мужчине грозит уголовное дело по части 2 статьи 112 за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью несовершеннолетнему.
Мальчика изъяли из семьи и поместили в больницу. У ребёнка оказались травмированы руки, сломаны рёбра, надорваны уши и разбита голова. С мальчиком будут проводиться беседы с участием психолога.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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