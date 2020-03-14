ИА «Ореанда-Новости». Погоня с перестрелкой была устроена патрульными ДПС, которые пытались задержать пьяного водителя. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, водитель протаранил служебную машину и избил полицейского.

Ведомство сообщает, что в ночь на субботу водитель нарушил правила дорожного движения и не остановился по требованию полицейских. Представители правопорядка заблокировали машину, однако мужчина ударил одного инспектора и наехал на другого. Затем он протаранил служебную машину и скрылся.

В результате погони, в ходе которой было применено табельное оружие, Lexus была остановлена. Водителя задержали.

