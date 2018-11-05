ИА «Ореанда-Новости».Волгоградский пенсионер стал жертвой мошенничества в Сети. Мужчина перевёл 600 тысяч рублей на счёт брокерского сайта – хотел умножить свои деньги, но вышло иначе.

65-летний волгоградец перечислил 600 тысяч рублей администратору интернет-сайта, брокер пообещал мужчине высокие проценты от его суммы, но мужчина не получил ни проценты, ни свои деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области в понедельник.

Житель Волгограда зарегистрировался на брокерском сайте 29 октября, где ему администратор ресурса пообещал хорошую прибыль от курса электронных денег.

"Доверчивый волгоградец согласился и перевёл на указанный электронный счёт 600 тысяч рублей. Однако процентов и возврата своих денежных средств он так и не дождался", – говорится в сообщении областного ГУ МВД.

Пенсионер поспешил обратиться в полицию. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", пояснили в МВД.

Похожий случай произошёл 17 октября с пенсионеркой из города Алдан в Якутии. Там 61-летняя женщина перевела мошенникам более миллиона рублей, рассказали в МВД по республике.

Жительница Алданского района пришла в полицию, где рассказала, что в августе и сентябре этого года она лишилась солидной суммы денег – 1,65 миллиона рублей.

Полицейские выяснили, что четыре года назад она купила на одном интернет-сайте биодобавки стоимостью в пять тысяч рублей. В августе этого года ей позвонила некая девушка, представившись сотрудницей московского Роспотребнадзора, сообщила, что в отношении производителя биодобавок возбуждено уголовное дело, поэтому пенсионерке положена компенсация. Женщина от этих денег отказалась, но звонки не прекращались, поэтому она в итоге согласилась. Мошенники потребовали оплатить для получения компенсации комиссию за длительное хранение денег на счету банка, за обязательную страховку, за сертификаты. Но никаких зачислений она не дождалась.