ИА «Ореанда-Новости». Годовалая девочка, которую должен был прооперировать Каабак, умерла.

Не стало девочки, которая была пациенткой в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД). Печальную новость сообщил областной комитет здравоохранения.

Годовалая пациентка страдала редким заболеванием почек, проходя лечение с самого рождения. Ребёнок находился в Московском НЦЗД, однако на несколько дней его привезли в Волгоград по семейным обстоятельствам.

Возможной причиной смерти названо отсутствие гемодиализа. Его проводили в стационаре в Москве.

Лечащим врачом девочки был Михаил Каабак, которого не так давно уволили из НЦЗД. Глава Мминздрава уже приняла решение о возвращении хирурга на работу. Каабак является единственным трансплантологом России, работающим с младенцами весом менее 10 килограммов.