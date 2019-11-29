В Волгограде скончалась девочка, которую должен был прооперировать Каабак
ИА «Ореанда-Новости». Годовалая девочка, которую должен был прооперировать Каабак, умерла.
Не стало девочки, которая была пациенткой в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НЦЗД). Печальную новость сообщил областной комитет здравоохранения.
Годовалая пациентка страдала редким заболеванием почек, проходя лечение с самого рождения. Ребёнок находился в Московском НЦЗД, однако на несколько дней его привезли в Волгоград по семейным обстоятельствам.
Возможной причиной смерти названо отсутствие гемодиализа. Его проводили в стационаре в Москве.
Лечащим врачом девочки был Михаил Каабак, которого не так давно уволили из НЦЗД. Глава Мминздрава уже приняла решение о возвращении хирурга на работу. Каабак является единственным трансплантологом России, работающим с младенцами весом менее 10 килограммов.
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