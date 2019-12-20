ИА «Ореанда-Новости». Суд в Вологодской области лишил прав бывшего замгубернатора региона Олега Васильева за вождение автомобиля в пьяном виде, пишут «Известия».



Кроме того, Васильева также оштрафовали на 30 тысяч рублей. Отмечается, что без прав экс-чиновник остался на 1,5 года.



В суде адвокат Васильева настаивал, что алкотестер был неисправен и результатам теста доверять нельзя. Сопутствующим доводом послужило некое заболевание обвиняемого, при котором алкоголь ему противопоказан. Судья аргументы защиты не поддержала.