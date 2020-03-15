ИА «Ореанда-Новости». Ребёнок погиб, провалившись под лёд на реке в Вологде со своей сестрой. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.

Сообщается, что инцидент произошёл 15 марта в областном центре в реке Вологда. 7-летний мальчик гулял со своей 10-летней сестрой и 4-летним братом. Во время игры он с сестрой выбежал на реку. Лёд не выдержал веса двух детей и провалился. Очевидцы смогли спасти лишь девочку.

В СК отметили, что мать оставила детей без присмотра. Следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступления по причинению смерти неосторожности.