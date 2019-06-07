ИА «Ореанда-Новости» Верховажский районный суд Вологодской области признал сообщение местного жителя Юрия Шадрина в одной из социальных сетей оскорбительным для власти и обязал его уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Обвиняемый отказался от дачи показаний, и его интересы в суде представлял защитник. Адвокат ходатайствовал о прекращении дела или о переквалификации действий Шадрина, ссылаясь на недостоверность и неполноту доказательств обвинения.

Изучив обстоятельства дела, протокол об административном правонарушении и соответствующий скриншот, судьи признали Шадрина виновным. В сообщении суда указано: «Наличие в размещенной Шадриным информации нецензурной лексики в неприличной форме в отношении представителя государственной власти, а именно президента Российской Федерации, подтверждено пояснениями специалиста».

Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано в установленный законом срок.