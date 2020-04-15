ИА «Ореанда-Новости»20 жителей Воронежской области, которым был ранее поставлен диагноз коронавирусная инфекция, излечились и были выписаны из медицинских учреждений, рассказали в среду в региональном правительстве, заявлено в публикации РИА Новости. 

Всего в регионе зарегистрировано семьдесят пять случаев заболевания коронавирусом. Жертвами коронавируса на текущий момент стали три человека.