15.04.2020, 19:19
В Воронежской области число тех, кто излечился от коронавируса, достигло двадцати
ИА «Ореанда-Новости». 20 жителей Воронежской области, которым был ранее поставлен диагноз коронавирусная инфекция, излечились и были выписаны из медицинских учреждений, рассказали в среду в региональном правительстве, заявлено в публикации РИА Новости.
Всего в регионе зарегистрировано семьдесят пять случаев заболевания коронавирусом. Жертвами коронавируса на текущий момент стали три человека.
Всего в регионе зарегистрировано семьдесят пять случаев заболевания коронавирусом. Жертвами коронавируса на текущий момент стали три человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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