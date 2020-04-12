ИА «Ореанда-Новости». В ВОЗ прокомментировали рост числа заразившихся новым коронавирусом. По мнению представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, такой резкий рост объясняется расслабленным поведением москвичей.

Вуйнович отметила в интервью в программе «Воскресный Вечер», что жители города не соблюдали режим самоизоляции и игнорировали предписания, установленные властями. «Хорошая погода и расслабление, потому что цифры не были такими высокими, позволили людям думать: «А это не касается меня», - подчеркнула она.

Всего в России 15 770 человек заразились коронавирусом. Число выздоровевших за весь период на данный момент составляет 1 291, 130 человек скончались.