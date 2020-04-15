ИА «Ореанда-Новости». Представитель Всемирной организации здравоохранения в России предсказала рост заболеваемости коронавирусом в России. По словам Мелиты Вуйнович, РФ находится лишь в фазе роста заболеваемости коронавирусом нового типа.

Вуйнович отметила в эфире телеканала «Россия-24», что эпидемиологическая линия показывает, что страна пока находится в фазе роста. «К сожалению, на этой неделе ещё будет рост», - заявила она.

Ранее Вуйнович отметила, что динамика эпидемии напрямую будет зависеть от соблюдения социальной дистанции и других «массовых, решительных мер».

По последним данным, в России зафиксировано 24 490 больных коронавирусом. Из них 1 986 человек выздоровели, 198 пациентов скончались. На 15 апреля медики провели свыше полутора миллиона тестов на наличие вируса.