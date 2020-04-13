ИА «Ореанда-Новости». Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что часть россиян всё ещё не воспринимает коронавирус всерьёз, пишут «Известия».



По этой причине, по мнению Вуйнович, многие россияне пренебрегают карантинным режимом.



Она также отметила, что вирус меняется — заразиться им могут не только пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, но и молодые люди, подростки.



По последним данным, в России коронавирусом заразились более 18 тысяч человек.