ИА «Ореанда-Новости». Представитель ВОЗ в России согласилась с прогнозом Минздрава об активности коронавируса в стране.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что распространение коронавируса должно пойти на спад уже в конце апреля - начале мая.

Мелита Вуйнович согласилась с данным прогнозом, однако отметила, что всё будет зависеть от самих граждан.

Кроме того, представитель ВОЗ в России подвергла критике москвичей, которые не соблюдают рекомендацию держаться в двух метрах друг от друга. Вуйнович подчеркнула, что необходимо соблюдать дистанцию, так как именно эти меры помогут остановить распространение вируса в стране.

