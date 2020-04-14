ИА «Ореанда-Новости». В ВШЭ считают, что эпидемия коронавируса в России стала развиваться по собственному сценарию. К этому привело несоблюдение гражданами режима самоизоляции, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с порталом Ura.ru.

Эксперт рассказала, что сценарий развития эпидемии в РФ не похож как на американский и итальянский, так и на более оптимистичный греческий или австрийский. Она подчеркнула, что у России были все шансы пойти по итальянскому или испанскому пути, если бы своевременно не ввелись меры самоизоляции.

Ранее Попович заявила, что ситуация с коронавирусом в стране перестала развиваться по оптимистической траектории. Бороться с распространением инфекции мешает безответственность граждан.