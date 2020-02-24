ИА «Ореанда-Новости». В Выборгском районе Ленинградской области возле заброшенной воинской части в коллекторе нашли мумифицированное тело мужчины, пишет «МК».



Сообщается, что рядом с телом лежала связка ключей.



Труп нашёл контрактник, которого послали проверить, не прячутся ли в коллекторах бездомные.



Отмечается, что на вид умершему около 25 лет. Предположительно он как раз являлся одним из бездомных, которые периодически укрываются в коллекторе. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего.