ИА «Ореанда-Новости». Глава Якутии отреагировал на сообщения о якобы произошедшем избиении депутатом подчинённого.

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с якобы избиением депутатом Государственного собрания республики и руководителем нефтегазовой компании своего подчинённого. Николаев призвал не спешить с выводами и дождаться информации правоохранительных органов.

Ранее в сети появилась информация о том, что следователи Якутии проводят проверку случая между руководителем «Саханефтегазсбыт» Виктором Лебедевым и его подчинённым Владимиром Стрижаковым. В результате инцидента, Стрижаков получил телесные повреждения.

Глава республики отреагировал в эфире телеканала «Саха». Он отметил, что в данный момент ведётся проверка. Не нужно торопиться и делать поспешных выводов. По словам Николаева, инцидент является хорошим поводом для ажиотажа, однако следует дождаться результатов проверки.