ИА «Ореанда-Новости». Управление Роспотребнадзора зафиксировало в Якутии 13 случаев заболевания корью.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, количество заболевших достигло 13 человек. С 9 декабря, когда ведомство заявило о шести подтверждённых случаях, заболело ещё семь человек.

Все заболевшие являются взрослыми, которые никогда не болели и не прививались от этой болезни.

В Якутии объявлен режим иммунизации. Власти региона делают всё, чтобы обеспечить жителям безопасность. Больные корью обеспечены всем нужным, а за лицами, контактирующими с заболевшими, установлено медицинское наблюдение.

Ранее региональный Минздрав опроверг информацию о карантине в школах и больницах республики.

Корь – вирусное заболевание, которое передаётся воздушно-капельным путём. Обычно от неё прививают несколько раз в жизни. Симптомы кори легко перепутать с простудой, однако кроме обычного насморка и повышенной температуры на теле появляется пятнистая сыпь.