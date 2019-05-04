ИА «Ореанда-Новости». В Якутске полиция проверяет информацию об изувеченных останках собак, найденных в гаражах возле городского рынка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Информация о собачьих останках возле Столичного рынка появилась в пятницу, 3 мая. Её стали распространять пользователи социальных сетей. В публикации сказано, что двое жителей города искали запчасти на мотоцикл в гаражах недалеко от рынка (его называют китайским рынком), там они наткнулись на останки животных. Отмечается, что трупы собак были изувечены. Новость вызвала резонанс среди местных жителей. Люди предположили, что животных убили с целью использования собачьего мяса в пищу. Зоозащитники потребовали найти виновных.

Муниципальное управление полиции «Якутское» инициировало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, уверили в МВД.