ИА «Ореанда-Новости». По словам Николая Воскресенского, капитана 2 ранга, занимающего должность начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ, рыбаки, терпящие бедствие в Японском море, были спасены экипажем спасательного буксира МБ-92 ТОФ. 

Воскресенский заявил, что на флоте в воскресенье было получено сообщение, что малое плавучее сооружение, на борту которого находятся два рыбака, в Японском море терпит бедствие. 

По словам Воскресенского, командованием флота в район бедствия был направлен совершавший из залива Анива переход во Владивосток буксир. 

Моряки в 30 километрах от острова Аскольд обнаружили пластиковую с навесным мотором рыбацкую лодку. Рыбакам была оказана первая медицинская помощь. Сейчас буксир направляется во Владивосток.