Воскресенский заявил, что на флоте в воскресенье было получено сообщение, что малое плавучее сооружение, на борту которого находятся два рыбака, в Японском море терпит бедствие.По словам Воскресенского, командованием флота в район бедствия был направлен совершавший из залива Анива переход во Владивосток буксир.Моряки в 30 километрах от острова Аскольд обнаружили пластиковую с навесным мотором рыбацкую лодку. Рыбакам была оказана первая медицинская помощь. Сейчас буксир направляется во Владивосток.