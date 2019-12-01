01.12.2019, 07:37
В Японском море рыбаки были спасены моряками Тихоокеанского флота
ИА «Ореанда-Новости». По словам Николая Воскресенского, капитана 2 ранга, занимающего должность начальника отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ, рыбаки, терпящие бедствие в Японском море, были спасены экипажем спасательного буксира МБ-92 ТОФ.
Воскресенский заявил, что на флоте в воскресенье было получено сообщение, что малое плавучее сооружение, на борту которого находятся два рыбака, в Японском море терпит бедствие.
По словам Воскресенского, командованием флота в район бедствия был направлен совершавший из залива Анива переход во Владивосток буксир.
Моряки в 30 километрах от острова Аскольд обнаружили пластиковую с навесным мотором рыбацкую лодку. Рыбакам была оказана первая медицинская помощь. Сейчас буксир направляется во Владивосток.
Воскресенский заявил, что на флоте в воскресенье было получено сообщение, что малое плавучее сооружение, на борту которого находятся два рыбака, в Японском море терпит бедствие.
По словам Воскресенского, командованием флота в район бедствия был направлен совершавший из залива Анива переход во Владивосток буксир.
Моряки в 30 километрах от острова Аскольд обнаружили пластиковую с навесным мотором рыбацкую лодку. Рыбакам была оказана первая медицинская помощь. Сейчас буксир направляется во Владивосток.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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