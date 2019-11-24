24.11.2019, 14:20
В Югре сотрудником полиции были спасены из горящего дома трое детей
ИА «Ореанда-Новости» По заявлению представителя МВД России Ирины Волк, в городе Нягань участковому удалось из горящего дома, который был в аварийном состоянии, спасти двух взрослых и трёх детей.
По словам Волк, полицейский Владимир Александров во время планового обхода территории заметил густой дым над одним из зданий и бросился на помощь. Когда полицейский приблизился к горящему зданию, он услышал крики. Александров выбил дверь и успел вызволить из горящего дома двух взрослых и трёх детей.
Волк также рассказала, что одна из жительниц дома, которую спасли, снова забежала в дом, чтобы забрать документы, но обратно вернуться уже не смогла. Участковый побежал за ней. Ему удалось спасти женщину снова.
По словам Волк, полицейский Владимир Александров во время планового обхода территории заметил густой дым над одним из зданий и бросился на помощь. Когда полицейский приблизился к горящему зданию, он услышал крики. Александров выбил дверь и успел вызволить из горящего дома двух взрослых и трёх детей.
Волк также рассказала, что одна из жительниц дома, которую спасли, снова забежала в дом, чтобы забрать документы, но обратно вернуться уже не смогла. Участковый побежал за ней. Ему удалось спасти женщину снова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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