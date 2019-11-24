По словам Волк, полицейский Владимир Александров во время планового обхода территории заметил густой дым над одним из зданий и бросился на помощь. Когда полицейский приблизился к горящему зданию, он услышал крики. Александров выбил дверь и успел вызволить из горящего дома двух взрослых и трёх детей.Волк также рассказала, что одна из жительниц дома, которую спасли, снова забежала в дом, чтобы забрать документы, но обратно вернуться уже не смогла. Участковый побежал за ней. Ему удалось спасти женщину снова.