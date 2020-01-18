ИА «Ореанда-Новости». В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности – там произошёл пожар, в котором погибли три человек, пишет РИА Новости.



Пожар произошёл утром в субботу в садово-огородническом товариществе «Победит-1». В огне погибли двое взрослых и шестилетний ребёнок. Спасатели тушили пожаров около двух часов.



Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, также причины пожара устанавливают органы дознания МЧС.