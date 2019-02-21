ИА «Ореанда-Новости» В городе Нягань и Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 16 случаев заболевания Корью. Об этом передаю РИА Новости со ссылкой на региональный департамент здравоохранения. Как сообщили в ведомстве, все заразившиеся были не привиты от заболевания.

По информации, полученной от представителя ведомства, заболевание из другого региона мог завести мужчина.

В департаменте заверили, что проводят в регионе противоэпидемиологические мероприятия, а также оказывают всю необходимую медицинскую помощь заболевшим.

По данным интернет-издания «Про Нягань», мужчина, который предположительно завёз корь, ездил на новогодние каникулы в Екатеринбург, где общался с заражённым корью. Как сообщает издание, они оба не имели прививок от инфекционного заболевания.

В Екатеринбурге же, по данным РИА Новости, распространение кори пошло на спад, об этом сообщалось 13 февраля. Однако не исключено повторное распространение заболевания на территории города.

По информации, полученной ранее, в Екатеринбурге за весь прошлый год лишь пять человек заболело корью. На сегодняшний день, за неполные два месяца 2019 года, заражённых инфекционным заболеванием уже около тридцати человек. В городе велись противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить распространения кори. Гражданам, не имеющим прививки от этого заболевания, был ограничен доступ в некоторые муниципальные учреждения.

Кроме того, эпидемиологическая ситуация с корью ухудшилась в Рязани и Рязанской области. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Случаи заболевания регистрируются у непривиых граждан. По последним данным к 20 февраля число заболевших составляет 51 человек Большая часть з них – около 90% - зафиксирована с 16 по 19 февраля. В основном заболевшие – дети. Единственным методом борьбы с корью является вакцинация.