ИА "Ореанда-Новости" В Забайкальском крае шахтеры, которые работают на Дарасунском руднике уже более трех месяцев не получают никаких выплат по заработной плате. Шахта расположена недалеко от поселка Вершино-Дарасунский, что в Тунгокоченском районе.

Рабочие отмечают, что последние выплаты были в мае текущего года, однако их сумма намного ниже официально утвержденной. Тогда работникам выплатили чуть более одной тысячи рублей. Каждый из шахтеров ожидает еще более 200 тысяч рублей выплат по задолженности. По последним данным количество человек, которые объявили голодовку, достигло 62.



Ранее в средствах массовой информации поступали данные только о 25 шахтерах, которые собирались бастовать. Перебои с выплатами заработных плат начались более полугода назад: еще в январе текущего года. Почти сто человек прекратили работу. Общий долг перед коллективом превысил 35 миллионов рублей.

Случившийся инцидент вызвал много внимания со стороны средств массовой информации, а так же правительства области. В пресс-службе губернатора региона отмечают, что для поиска путей решения данного конфликта уже создана экспертная группа. Министр экономического развития Забайкальского края подчеркивает: "Губернатор в курсе происходящего, держит на контроле. Создана экспертная группа для выработки путей скорейшего разрешения ситуации. Люди, конечно, не должны страдать". Прокуратура начала доследственную проверку, результатом которой может быть привлечение к административной ответственности.

По одной из версий руководства шахты причина задержек связана с финансовой организацией, через которую должны проходить платежи по заработной плате. ПАО "Промсвязьбанк" существенно изменило условия кредитования и компания "Урюмкан" совершенно не справляется со своими обязательствами. Представители банка отрицают факт финансирования данного проекта.

Следует напомнить, что чуть более года назад почти 80 работников на том же Вершино-Дарасунском руднике отказывались покидать шахту до тех пор, пока им не будет выплачена заработная плата. После инцидента шахта была закрыта, а Следственным Комитетом была организована специальная проверка. Через 4 месяца, в сентябре 2017 года, оказалось, что работодатель так и не выплатил денежные средства, которые положено было перечислить при сокращении.