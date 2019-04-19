Сообщается, что почти полностью уничтожено село Усть-Ималка Ононского района. Там сгорело больше 30 жилых домов. Отмечается, что обошлось без жертв. Жителей села эвакуировали в соседний посёлок.Пожары не могут потушить, в частности, из-за сильного ветра со стороны Монголии. Спасатели уже задействовали авиацию. Кроме того, туда отправляется пожарный поезд с водой.