19.04.2019, 17:37
В Забайкалье из-за степных пожаров введён режим ЧС
ИА «Ореанда-Новости». В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации, причина – природные пожары, которые уже затронули несколько посёлков, пишет «Коммерсант».
Сообщается, что почти полностью уничтожено село Усть-Ималка Ононского района. Там сгорело больше 30 жилых домов. Отмечается, что обошлось без жертв. Жителей села эвакуировали в соседний посёлок.
Пожары не могут потушить, в частности, из-за сильного ветра со стороны Монголии. Спасатели уже задействовали авиацию. Кроме того, туда отправляется пожарный поезд с водой.
Сообщается, что почти полностью уничтожено село Усть-Ималка Ононского района. Там сгорело больше 30 жилых домов. Отмечается, что обошлось без жертв. Жителей села эвакуировали в соседний посёлок.
Пожары не могут потушить, в частности, из-за сильного ветра со стороны Монголии. Спасатели уже задействовали авиацию. Кроме того, туда отправляется пожарный поезд с водой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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