ИА «Ореанда-Новости». Власти Забайкалья попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проконтролировать цены на средства защиты и лекарства, которые поднялись после появления информации о распространении коронавируса. Об этом рассказывает в понедельник РИА Новости. 

Сообщается, что защитные маски, которые стоили 1 рубль 20 копеек, теперь в некоторых аптеках продают за десять рублей. 

Подобная ситуация прослеживается в Курской области. Здесь, сообщает заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская, маска подорожала до 35 рублей. Она посетовала на отсутствие мер государственного реагирования на формирование отпускных цен в сети аптек. 