03.02.2020, 12:09
В Забайкалье резко выросли цены в аптеках в связи с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Власти Забайкалья попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проконтролировать цены на средства защиты и лекарства, которые поднялись после появления информации о распространении коронавируса. Об этом рассказывает в понедельник РИА Новости.
Сообщается, что защитные маски, которые стоили 1 рубль 20 копеек, теперь в некоторых аптеках продают за десять рублей.
Подобная ситуация прослеживается в Курской области. Здесь, сообщает заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская, маска подорожала до 35 рублей. Она посетовала на отсутствие мер государственного реагирования на формирование отпускных цен в сети аптек.
Сообщается, что защитные маски, которые стоили 1 рубль 20 копеек, теперь в некоторых аптеках продают за десять рублей.
Подобная ситуация прослеживается в Курской области. Здесь, сообщает заместитель губернатора региона Ирина Хмелевская, маска подорожала до 35 рублей. Она посетовала на отсутствие мер государственного реагирования на формирование отпускных цен в сети аптек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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