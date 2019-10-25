ИА «Ореанда-Новости». В Забайкальском крае военнослужащий открыл стрельбу по сослуживцам, сообщает Минобороны России.



Стрельба произошла при смене караула. Солдат расстрелял сослуживцев из табельного оружия. Восемь человек погибли, ещё двое получили ранения различной степени тяжести.



Стрелявший уже задержан. На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с заместителем министра Андреем Картаполовым. По предварительной версии, причиной такого поступка стал нервный срыв по личным обстоятельствам.