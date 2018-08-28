



ИА «Ореанда-Новости» . Стало известно о нападении, которое было совершено в ночь на 27 августа на военный эшелон в Забайкальском крае. Неизвестные преступники совершили нападение на караул военного эшелона, который остановился на станции Петровский завод.

Представители Восточного военного округа сообщают о том, что несколько местных жителей нарушили границу поста и попытались напасть на часового. Находящийся в карауле часовой совершил предупредительный выстрел, на который неизвестные не отреагировали. Тогда караульный был вынужден открыть огонь по нападавшим.



В результате произошедшего один из участников конфликта был убит, один ранен, остальные скрылись.





По сообщению информационного агентства Regnum со ссылкой на информационное агентство «Чита.Ру», местные жители, отмечавшие день рождения в одном из привокзальных кафе, спровоцировали конфликт с солдатами военного эшелона, прибывшего на станцию Петровский завод.



Сообщается, что один из гражданских напал на военных с холодным оружием. Два солдата были ранены и предприняли попытку отойти к эшелону, чтобы получить медицинскую помощь, но нападавшие последовали за ними.



Когда местные жители попытались прорваться в вагон-госпиталь, часовой открыл предупредительный огонь в воздух, но гражданские лица продолжили свои действия. Тогда часовой стал стрелять по нарушителям. После инцидента военный эшелон отправился в направлении следования.





Представители администрации Петровск-Забайкальского района сообщают о троих раненых местных гражданских в результате данного инцидента. Однако, по сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Забайкальского края, с огнестрельными ранениями за медицинской помощью никто не обращался. О личностях нападавших и солдат, принимавших участие в конфликте, информации не поступало.





Сотрудники пресс-службы Восточного военного округа сообщили, что действия военных не противоречат положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Российской Федерации.





Ранее информационные службы сообщали о нападении неизвестного на сотрудников полиции в Москве. Несколько дней назад в столице неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые находились при исполнении служебных обязанностей. Правоохранители были вынуждены открыть ответный огонь по нападавшему – преступник был ранен, позже он скончался в больнице. В перестрелке пострадал один из полицейских – он был ранен в ногу. Мотивы преступника пока неизвестны.