ИА «Ореанда-Новости». Рослесхоз сообщил, что в Забайкалье сложилась тяжёлая ситуация с лесными пожарами, пишет РИА Новости.



По данным ведомства, огнём охвачено более 93 тысяч гектаров леса.



Всего в регионе отмечено примерно 400 пожаров. Ситуация эксперты характеризуют как «сложную».



Всего же в России пожары отмечены в 47 регионах России, причём 98% пожаров возникли на территории Дальнего Востока.