16.04.2020, 21:12
В Забайкальском крае пожары охватили 90 тысяч гектаров леса
ИА «Ореанда-Новости». Рослесхоз сообщил, что в Забайкалье сложилась тяжёлая ситуация с лесными пожарами, пишет РИА Новости.
По данным ведомства, огнём охвачено более 93 тысяч гектаров леса.
Всего в регионе отмечено примерно 400 пожаров. Ситуация эксперты характеризуют как «сложную».
Всего же в России пожары отмечены в 47 регионах России, причём 98% пожаров возникли на территории Дальнего Востока.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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