ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, который в случае принятия изменит существующий закон о страховых пенсиях. Они предлагают ввести порядок наследования страховых выплат, пишет РИА «Новости».

21 февраля, в четверг, на заседании Государственной Думы будет рассмотрен законопроект, в котором может появиться описание наследования пенсионных выплат.

В пояснительной записке авторы указывают, что гражданину, который уплачивал взносы в пенсионный фонд, должны быть предоставлены гарантии, что эти взносы вернутся ему либо его наследникам. Отмечается, что сам порядок наследования приведёт к тому, что обязательные взносы в ПФ будут увеличены, так как фонд должен будет выплачивать их не только здравствующим пенсионерам, но также их наследникам.

Авторы законопроекта предполагают, что для введения права наследования может быть установлен некий «гарантированный» период получения страховой пенсии по старости. Этот период будет высчитываться по сумме срока продолжительности жизни в нашей стране плюс пять лет. Однако для страхового компонента неприменима такая логика. Это индивидуальный договор между гражданином и государством: гражданин обязуется работать, уплачивать взносы в пенсионный фонд, за что государство обязуется выплачивать ему пенсию - бессрочно и в любых обстоятельствах.

Владимир Назаров, ведущий научный сотрудник Научного направления «Макроэкономика и финансы» из Института экономической политики им. Е.Т.Гайдара, в интервью изданию Ura.ru выразил мнение, что последствия принятия законопроекта непредсказуемы. Неясно, кто будет компенсировать большой объём обязательств, передающихся по наследству. Принцип наследования либо снизит размер пенсий, либо приведёт к увеличению тарифов страховых взносов.

Если гражданин прожил долго, государство выдаёт ему пенсию независимо от количества взносов, но они не возвращаются при небольшой продолжительности жизни. Что касается накопительного компонента, эти средства фондируются и сразу тратятся на тех, кто уже сегодня вышел на пенсию. Таких примеров нет в мировой практике. Имеется схема наследования страховой пенсии для жены, потерявшей мужа, если она была на иждивении. Но для России это не актуально, так как женщины в основном заняты в экономике, имеют право на индивидуальную пенсию. К тому же есть такие выплаты, как пенсия по потере кормильца, социальная пенсия. Нововведение, по убеждению Владимира Назарова, противоречит самой сути распределительной пенсионной системы.