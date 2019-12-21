ИА «Ореанда-Новости». В городе Апатиты произошла массовая драка, во время которой школьники избили двух полицейских, пишет РИА Новости со ссылкой на портал «Хибинформбюро».



Драка произошла после дискотеки в городском дворце культуры. Отмечается, что после дискотеки полиция подъехала к зданию ДК. Там они заметили молодого человека с пивом в руках, который никак не отреагировал на замечания. Подросток также отказался последовать за полицейскими.



В итоге начала драка, в результате которой двое полицейских обратились за медицинской помощью. Правоохранители задержали девятерых подростков.