ИА «Ореанда-Новости». СБУ запретила Валерию Сюткину въезд на Украину.

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину. Причиной стали высказывания артиста о целесообразности воссоединения Крыма с Россией. Об этом СБУ сообщила в Telegram.

В сообщении СБУ говорится, что запрет связан с тем, что Сюткин в эфире российского телевидения упомянул целесообразность «аннексии» Крыма.

Украинские власти уже запретили въезд на территорию страны многим российским артистам и деятелям культуры, связывая их приезд с «угрозой национальной безопасности». В 2015 году министерство культуры Украины опубликовало «чёрный список», тех кому путь в страну закрыт. С тех пор список постоянно пополняется.