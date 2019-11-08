08.11.2019, 12:55
Васильева пожаловалась на нехватку молодых учителей
ИА «Ореанда-Новости»Министром просвещения России Ольгой Васильевой было заявлено о том, что всего лишь около 6 % учителей имеют возраст менее 29 лет. Также она заявила, что каждый третий учитель - это гражданин пенсионного или предпенсионного возраста.
По данным, озвученным Васильевой, 23 % учителей - это пенсионеры, а 19 % преподавателей приближаются к пенсионному возрасту.
Кроме того, Васильева рассказала о законопроекте, который даёт возможность учащимся педагогических колледжей и вузов преподавать в школах. По словам министра просвещения, в таком случае у студентов, которым не нужно будет трудиться полный рабочий день, появится возможность проявить свои профессиональные качества.
По данным, озвученным Васильевой, 23 % учителей - это пенсионеры, а 19 % преподавателей приближаются к пенсионному возрасту.
Кроме того, Васильева рассказала о законопроекте, который даёт возможность учащимся педагогических колледжей и вузов преподавать в школах. По словам министра просвещения, в таком случае у студентов, которым не нужно будет трудиться полный рабочий день, появится возможность проявить свои профессиональные качества.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии