ИА "Ореанда-Новости" Сегодня ночью ведущая телевизионной передачи «Жить здорово!» Елена Малышева была госпитализирована с диагнозом «гипертонический криз». Об этом стало известно из опубликованных ею видеороликов в популярной социальной сети Инстаграм.

В сети телеведущая и врач-кардиолог Елена Малышева объяснила ситуацию. Оказалось, что впервые в её жизни давление поднялось до 200 на 130. С гипертоническим кризом телеведущую пришлось госпитализировать. В машине скорой помощи Малышева снимала видеоролики о том, как выглядит автомобиль изнутри, продемонстрировала аппарат для измерения давления, а также высказала слова восхищения о работе медицинского персонала.

Уже в больнице Елена Малышева опубликовала подробную инструкцию для тех, у кого также диагностирован гипертонический криз. В первую очередь, Малышева рекомендовала отказаться от самолечения и вызвать скорую помощь. Лучше оставить входную дверь открытой, в случае если вы остались в квартире одни. Быстродействующие лекарственные средства для снижения давления могут быть опасны для организма человека, поэтому стоит обратить внимание на средства для медленного снижения давления. В случае, если прибывшие на ваш звонок медики снизили давление в домашних условиях, не отказывайтесь от госпитализации, Елена Малышева заявила, что с давлением «шутки плохи». Необходимо не просто нормализовать давление, но и выяснить причины его скачка.

Уже утром 23 октября Елена Малышева направилась на работу. В своём аккаунте в Инстаграме она поблагодарила врачей за высококвалифицированную помощь.