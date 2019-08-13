ИА «Ореанда-Новости» Командование британского военно-морского флота (ВМФ) сообщило о направлении базирующегося в Портсмуте фрегата HMS Kent в Персидский залив для обеспечения безопасности в регионе и сопровождения торговых судов через Ормузский пролив, в том числе для участия в противодействии терроризму и контрабанде.

Предполагается, что данный корабль сменит другое судно – HMS Duncan – в Персидском заливе и будет выполнять задачи в рамках совместной с США миссии по наблюдению за безопасностью судоходства в Персидском заливе.

В сообщении ВМФ также указано, что ещё один корабль – HMS Defender – направлен в Азиатско-тихоокеанский регион.