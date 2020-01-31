Верховный суд посоветовал адвокатам активиста обратиться во Второй кассационный суд общей юрисдикции с кассационной жалобой.Подобный ответ был сформирован на поданное ходатайство защиты, основанное на определении Конституционного суда, потребовавшего пересмотреть приговор, вынесенный Тверским судом Константину Котову в сентябре 2019 года.По словам представителя защиты российского активиста Марии Эйсмонт, жалоба в кассацию уже была подана, хотя в электронной базе данные по ней пока отсутствуют.