31.01.2020, 19:13
Верховный суд отказал адвокатам Котова в пересмотре дела активиста
ИА «Ореанда-Новости». Верховный суд отказал адвокатам Константина Котова в пересмотре дела активиста. По определению суда, пересмотр дела не относится к юрисдикции ВС РФ согласно статье 413 Уголовно-процессуального кодекса России. Верховный суд посоветовал адвокатам активиста обратиться во Второй кассационный суд общей юрисдикции с кассационной жалобой.
Подобный ответ был сформирован на поданное ходатайство защиты, основанное на определении Конституционного суда, потребовавшего пересмотреть приговор, вынесенный Тверским судом Константину Котову в сентябре 2019 года.
По словам представителя защиты российского активиста Марии Эйсмонт, жалоба в кассацию уже была подана, хотя в электронной базе данные по ней пока отсутствуют.
Подобный ответ был сформирован на поданное ходатайство защиты, основанное на определении Конституционного суда, потребовавшего пересмотреть приговор, вынесенный Тверским судом Константину Котову в сентябре 2019 года.
По словам представителя защиты российского активиста Марии Эйсмонт, жалоба в кассацию уже была подана, хотя в электронной базе данные по ней пока отсутствуют.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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