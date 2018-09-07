ИА «Ореанда-Новости». Верховный суд сообщил о том, что повторно уточнит свою позицию по поводу преступлений экстремистской направленности в соцсетях. Речь идёт о привлечении к уголовной ответственности за лайки и репосты в социальных сетях. Для этого Верховный суд готовит поправки в своё более раннее постановление. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на свои источники.



В сентябре этого года планируется провести заседание пленума по этому вопросу, это подтвердил Павел Одинцов, пресс-секретарь Верховного суда. Он также сообщил, что для судей проведут семинар на эту тему.

Обсуждения поправок коснуться двух пунктов. В первом случае планируют уточнить, что сама по себе публикация или репост материала еще не может свидетельствовать, что действия автора были направлены на разжигание вражды. При этом даже если суд признает, что данная публикация является экстремистской, присутствие цели разжечь вражду должно подтверждаться совокупностью других доказательств.

Также вторым пунктом станет решение вопроса о наличии у обвиняемого при публикации умысла и цели разжигания вражды. В ВС считают, что суду следует учитывать контекст публикации, наличие и содержание комментариев, содержание всего аккаунта, а также данные о количестве просмотров размещенной информации, размере и характеристике пользовательской аудитории.

Эксперты считают эти правки вполне разумными, но требующими доработок. Судьям необходимо уточнить, какой именно инструментарий для этого нужно использовать, чтобы вынести оценку, иначе суды просто не будут этого делать.

Кто-то считает, что от этих поправок не будет вреда, но и пользы тоже. Ведь невозможно откорректировать правоприменительную практику нормативными методами. И куда эффективнее было бы, если бы Верховный суд отменил несколько громких решений по делам о лайках и репостах.

«Правки 2016 года не привнесли ровно никаких изменений. Эти же выглядят еще менее серьезными. Очевидно, Верховный суд пытается сработать спойлером общественного запроса на либерализацию, предлагая не менять законодательство и оставить все как есть», – говорит руководитель Международной «Агоры» Павел Чиков.