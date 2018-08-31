ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 31 августа сообщила о том, что версия польской стороны о взрыве на борту самолета Ту-154 президента Польши Качиньского проверялась, но подтверждения не нашла.

Петренко обратила внимание на то, что проверялись все версии, в том числе и те, которые были высказаны польской стороной – версия о взрыве подверглась проверке в числе первых, но не подтвердилась. У российских следователей касательно этого не осталось никаких сомнений, как и касательно картины происшествия в целом. Причинами трагедии стала целая совокупность факторов: и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске, и ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжения захода на посадку, а также отсутствия должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета сделали точно такие же выводы в ходе своего собственного независимого расследования.

Дополнительный осмотр фрагментов самолёта при таком единодушии не требуется и проведётся только в том случае, если того пожелает польская сторона. Тогда СКР в рамках тесного сотрудничества по этому уголовному делу готов незамедлительно его провести.

Польские эксперты приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами 11 раз, неоднократно участвуя в осмотрах места крушения самолёта и изучении его фрагментов.

На данный момент в СКР потупил запрос на дополнительный осмотр фрагментов, которые на данный момент хранятся в Смоленске, в период с 3 по 7 сентября. Петренко отметила, что криминалисты в исследованиях применяли современную технику, требующуюся для фиксации хода и результатов осмотра, а также напомнила, что расследование на всём его протяжении носило международный характер, благодаря взаимодействию российских следователей и польских органов.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.