ИА «Ореанда-Новости». Ветхие дома, износ которых превышает 70%, планируется поддерживать за счёт средств граждан.



Об этом сообщают «Известия».

Жильё, чей износ превышает отметку в 70%, относится к ветхим строениям. Его ремонтируют до того момента, пока оно не станет аварийным. Власти предлагают поддерживать здания за счёт граждан. Это станет возможным благодаря новым программам капитального ремонта, пребывающим в разработке.

Дома, ещё не попавшие в категорию аварийных, но уже со значительным износом, планируют включить в трёхлетние подпрограммы капремонта

Эксперты отмечают, что пока речь идёт только о ремонте, поддерживающем оптимальное для проживания состояние здания. Это не должно повлиять на взносы жильцов. Однако существует риск бесполезности данных трат. Здание рано или поздно придёт в непригодность. Деньги, потраченные лишь на небольшие работы, сыграли бы большую роль в формировании нового жилого фонда.