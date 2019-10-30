. Деньги были заморожены, так как компания подпадает под американские санкции.Иск подали в Сингапурский международный арбитражный суд после того, как в конце лета компания Petrovietnam не ответила на приглашение от Минэкономразвития провести переговоры на правительственном уровне.В июлю представитель "Силовых машин" Тимур Липатов заявил, что вьетнамская компания не пытается урегулировать сложившуюся ситуацию. По его словам, компания Petrovietnam предпочитает не возвращать деньги. Её устраивает сохранение нынешнего положения дел.