ИА «Ореанда-Новости» . Вход в парковые зоны российской столицы временно ограничили из-за разбушевавшейся стихии. По сообщению издания «РИА Новости», такое решение приняли специалисты московских экстренных служб для обеспечения безопасности жителей и гостей города.

Пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что администрации парков города, которые подведомственны столичному департаменту культуры, огранили доступ людей на свои территории. Экстренные службы также отметили, что решение об открытии и закрытии парковых зон руководство парка может принимать самостоятельно.

Следует отметить, что после того, как погода немного наладилась, некоторые парки сняли данное ограничение.