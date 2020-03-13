13.03.2020, 18:58
Вход в парки Москвы закрыли из-за сильного ветра
ИА «Ореанда-Новости». Вход в парковые зоны российской столицы временно ограничили из-за разбушевавшейся стихии. По сообщению издания «РИА Новости», такое решение приняли специалисты московских экстренных служб для обеспечения безопасности жителей и гостей города.
Пресс-служба ГУ МЧС сообщила, что администрации парков города, которые подведомственны столичному департаменту культуры, огранили доступ людей на свои территории. Экстренные службы также отметили, что решение об открытии и закрытии парковых зон руководство парка может принимать самостоятельно.Следует отметить, что после того, как погода немного наладилась, некоторые парки сняли данное ограничение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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