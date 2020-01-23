Об этом сообщила адвокат российского программиста Зои Константопулу.Зои Константопулу отметила, что россиянина забрали из больницы в Греции. Неизвестные угрожали лечащим врачам и настаивали на том, что им «приказано доставить его». Министр юстиции Константинос не представил ответа на инцидент.Со вчерашнего дня с российским программистом было невозможно связаться. В настоящее время адвокаты Винника выясняют местоположение россиянина.