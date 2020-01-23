23.01.2020, 21:05
Винника увезли из больницы в неизвестном направлении
ИА «Ореанда-Новости». Александра Винника увезли из больницы в неизвестном направлении. Об этом сообщила адвокат российского программиста Зои Константопулу.
Кто забрал Винника и куда его повезли пока неизвестно. Зои Константопулу отметила, что россиянина забрали из больницы в Греции. Неизвестные угрожали лечащим врачам и настаивали на том, что им «приказано доставить его». Министр юстиции Константинос не представил ответа на инцидент.
По словам Зои Константопулу, «похищение» Александра Винника юридически незаконно. Со вчерашнего дня с российским программистом было невозможно связаться. В настоящее время адвокаты Винника выясняют местоположение россиянина.
Кто забрал Винника и куда его повезли пока неизвестно. Зои Константопулу отметила, что россиянина забрали из больницы в Греции. Неизвестные угрожали лечащим врачам и настаивали на том, что им «приказано доставить его». Министр юстиции Константинос не представил ответа на инцидент.
По словам Зои Константопулу, «похищение» Александра Винника юридически незаконно. Со вчерашнего дня с российским программистом было невозможно связаться. В настоящее время адвокаты Винника выясняют местоположение россиянина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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