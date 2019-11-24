По словам артиста, Софию Ротару любят за её талант во многих странах, в том числе в Молдове, России и Украине. Он отметил, что меняться могут политики и президенты, а "артисты - это навсегда".22 ноября сенатором Валерием Рязанским было сказано, что министерство культуры должно вмешаться в ситуацию, когда артисты, которые критикуют Россию, имеют возможность приезжать в страну зарабатывать деньги. Он заявил, что пустые места были бы лучшим ответом на выступления таких артистов.