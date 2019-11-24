24.11.2019, 08:12
Винокур сделал заявление, касающееся скандала вокруг Ротару
ИА «Ореанда-Новости» В беседе с журналистом НСН Владимиром Винокуром было сказано о том, что глупо творчество певицы Софии Ротару смешивать с политикой.
По словам артиста, Софию Ротару любят за её талант во многих странах, в том числе в Молдове, России и Украине. Он отметил, что меняться могут политики и президенты, а "артисты - это навсегда".
22 ноября сенатором Валерием Рязанским было сказано, что министерство культуры должно вмешаться в ситуацию, когда артисты, которые критикуют Россию, имеют возможность приезжать в страну зарабатывать деньги. Он заявил, что пустые места были бы лучшим ответом на выступления таких артистов.
По словам артиста, Софию Ротару любят за её талант во многих странах, в том числе в Молдове, России и Украине. Он отметил, что меняться могут политики и президенты, а "артисты - это навсегда".
22 ноября сенатором Валерием Рязанским было сказано, что министерство культуры должно вмешаться в ситуацию, когда артисты, которые критикуют Россию, имеют возможность приезжать в страну зарабатывать деньги. Он заявил, что пустые места были бы лучшим ответом на выступления таких артистов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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