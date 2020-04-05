ИА «Ореанда-Новости». Доктор медицинских наук рассказал, победит ли весеннее тепло коронавирус. По словам профессора Анатолия Альштейна, весеннее потепление никак не повлияет на распространение инфекции. Слова вирусолога приводит портал Ura.ru.

Альштейн отметил, что смена погоды, которая происходит сейчас, не окажет никакого влияния на эпидемию и не затормозит распространение COVID-19. Погода сможет помочь в борьбе с вирусом лишь ближе к лету.

Альштейн пояснил, что чаще всего эпидемии респираторных заболеваний происходят в нежаркие времена года. Причиной такой периодичности является то, что у людей снижается восприимчивость к вирусам.

В скором времени распространение вируса в России должно замедлиться, так как ограничительные меры по борьбе с COVID-19, наконец, начнут приносить плоды, добавил профессор.