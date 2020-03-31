ИА «Ореанда-Новости». Академик РАН объяснил, почему вакцина от коронавируса российского производства невыгодна другим странам. По словам Феликса Ершова, зарубежные фармацевтические компании не заинтересованы в конкуренции с российским производством на равных.

Ершов подчеркнул, что иностранных организаций интересует лишь покупка патентов, так российский рынок представляет собой выгодную платформу. Поэтому компании выкупают патенты и разрабатывают их сами, чтобы потом продавать их же россиянам.



