ИА «Ореанда-Новости». Visa с 1 октября снизит комиссии при оплате личных транспортных средств, недвижимости. Также льготы затронут покупки в школах, больницах и аптеках. Специалисты поддерживают такое решение компании, но положительных прогнозов на изменение текущей ситуации – не ставят.

На данный момент комиссия Visa по указанным категориям товаров и услуг составляет 1,99%. С октября оплата образовательных и медицинских услуг будет производиться с учетом комиссии в 1%. Приобретения медикаментов в аптечных пунктах - 1,3% от суммы операции. Издержки при покупке автомобилей и недвижимости составит 0,8%. При этом сумма комиссии не должна быть более 10 000 руб.

Официальное представительство компании говорит о том, она она регулярно проводит анализ и оценку размера межбанковской комиссии. Это необходимо для развития платежей через электронные системы и их приема.