ИА «Ореанда-Новости». Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова не исключила введение в России запрета на продажу алкоголя людям младше 20 лет. Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн поддержал эту идею.



Дело в том, что в стране могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению употребления табачной и алкогольной продукции. Одной из них может стать повышение до 20 лет возраста покупателей алкогольной продукции, рассказала Татьяна Голикова в интервью РИА Новости.

«Что касается табака и алкоголя, будем ли мы принимать какие-то дополнительные меры, думаю, что будем, потому что, несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — заявила политик.

Она обратила внимание на то, что многие страны не случайно поднимают решение повысить возраст, разрешённый на продажу алкоголя с 18 до 20 или 21 года.

«Никто не говорит о том, что все нужно поставить под запрет. Но, тем не менее, есть международный опыт по борьбе с алкоголем. Мы же всегда можем этим воспользоваться и сопоставить со своей ситуацией. Ведь, наверное, не случайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы, скажем, продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года. Есть все основания предполагать, что в более раннем возрасте существуют определенные риски привыкания, дети просто губят свое здоровье», — отметила вице-премьер.

Голикова заявила, что установление порога по продаже алкоголя с 20 лет — это одна из мер, которая может рассматриваться в будущем.

Это предложение Голиковой поддержал главный нарколог страны Евгений Брюн, он считает, что рынок алкоголя и доступность его населению необходимо сократить.

«Чем меньше группа людей, которая употребляет алкоголь, тем меньше социальных и прочих отрицательных последствий, в том числе экономических. Поэтому такое предложение давно напрашивалось. Оно естественно в логике борьбы с пьянством и алкоголизмом. Необходимо сокращение рынка и доступности к алкоголю населения», — выразил мнение Брюн.