На посвященной началу международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" пресс-конференции Толстой сказал о том, что стыдно не знать историю своего государства. Он также отметил, что акция "Большая история" может восполнить существующие в образовании российской молодёжи лакуны.Начало акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" намечено на 13 декабря. Ожидается, что в ней поучаствуют более 700 тысяч человек. Для проведения акции будут задействованы 9 тысяч площадок.