09.12.2019, 13:34
Вице-спикер Госдумы заявил о незнании истории российской молодёжью
ИА «Ореанда-Новости». По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, молодое поколение России в большинстве своём не знает историю своей страны. По его словам, хуже всех знают историю России молодые люди, получившие образование в последние 20 лет - после того, как была проведена реформа образования, которая, по словам Толстого, дала позорный результат.
На посвященной началу международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" пресс-конференции Толстой сказал о том, что стыдно не знать историю своего государства. Он также отметил, что акция "Большая история" может восполнить существующие в образовании российской молодёжи лакуны.
Начало акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" намечено на 13 декабря. Ожидается, что в ней поучаствуют более 700 тысяч человек. Для проведения акции будут задействованы 9 тысяч площадок.
На посвященной началу международной акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" пресс-конференции Толстой сказал о том, что стыдно не знать историю своего государства. Он также отметил, что акция "Большая история" может восполнить существующие в образовании российской молодёжи лакуны.
Начало акции "Тест по истории Великой Отечественной войны" намечено на 13 декабря. Ожидается, что в ней поучаствуют более 700 тысяч человек. Для проведения акции будут задействованы 9 тысяч площадок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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