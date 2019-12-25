ИА «Ореанда-Новости»Программа оптимизации в области здравоохранения подверглась критике со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой. Своими мыслями она поделилась в эфире программы "Вечес с Владимиром Соловьевым". 

Государственный деятель заявила о резком ухудшении доступности услуг в российском здравоохранении и качество. По её словам, оптимизация здравоохранения была сделана ужасно. Голикова добавила, что сегодня необходимо думать над тем, как исправить сложившуюся ситуацию. 

Голикова отметила, что в той ситуации, которая сегодня сложилась в здравоохранении, виноваты как регионы, так и центр. 

В начале ноября пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым было сказано о неспособности отечественной системы здравоохранения к тому, чтобы самостоятельно поддерживать необходимый уровень своей деятельности. Он заявил, что систему так и не смогли отладить.