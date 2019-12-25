25.12.2019, 07:58
Вице-премьер дала оценку оптимизации здравоохранения в России
ИА «Ореанда-Новости». Программа оптимизации в области здравоохранения подверглась критике со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой. Своими мыслями она поделилась в эфире программы "Вечес с Владимиром Соловьевым".
Государственный деятель заявила о резком ухудшении доступности услуг в российском здравоохранении и качество. По её словам, оптимизация здравоохранения была сделана ужасно. Голикова добавила, что сегодня необходимо думать над тем, как исправить сложившуюся ситуацию.
Голикова отметила, что в той ситуации, которая сегодня сложилась в здравоохранении, виноваты как регионы, так и центр.
В начале ноября пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым было сказано о неспособности отечественной системы здравоохранения к тому, чтобы самостоятельно поддерживать необходимый уровень своей деятельности. Он заявил, что систему так и не смогли отладить.
Государственный деятель заявила о резком ухудшении доступности услуг в российском здравоохранении и качество. По её словам, оптимизация здравоохранения была сделана ужасно. Голикова добавила, что сегодня необходимо думать над тем, как исправить сложившуюся ситуацию.
Голикова отметила, что в той ситуации, которая сегодня сложилась в здравоохранении, виноваты как регионы, так и центр.
В начале ноября пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым было сказано о неспособности отечественной системы здравоохранения к тому, чтобы самостоятельно поддерживать необходимый уровень своей деятельности. Он заявил, что систему так и не смогли отладить.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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