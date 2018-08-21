ИА «Ореанда-Новости». У пользователей социальной сети «ВКонтакте» появилась возможность запросить у администрации «ВКонтакте» информацию по обработке их персональных данных. Каждый желающий может поинтересоваться у администрации, какие данные о нём собираются. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



При обращении в администрацию «Вконтакте» пользователям будет предоставлена информация об обработке его персональных данных, это касается сведений, указанных пользователем в профиле, технической информации, собираемой о нем автоматически (например, IP входа, модель девайса, время, дата), списков его друзей, подписок на сообщества, записей с персональной страницы пользователя, перечней загруженных им аудио- и видеозаписей, списка его фотоальбомов, историй блокировок пользователя, список закладок и т.д.

Это стало возможно после того, как в мае этого года в силу вступил регламент Евросоюза о защите персональных данных — GDPR (General Data Privacy Regulation).

В соответствии с этим регламентом, пользователи соцсети могут запросить эту информацию через службу поддержки. Изначально это могли сделать только пользователи, находящиеся на территории Евросоюза. Но в ближайшее время это станет доступно всем обладателям персональных страничек во «ВКонтакте».

«Мы хотим идти в сторону большей прозрачности информации, чтобы пользователи понимали, какие данные они оставляют в сети», — сообщил представитель сервиса «ВКонтакте».

Кроме доступа к информации, новый регламент расширяет понятие персональных данных, и вводит некоторые новые понятия. Например, трансграничная передача персональных данных, «псевдоанонимизация». Кроме того, регламент определяет роль должностного лица по защите данных и устанавливает «право на забвение».

Пользователи получают право на полное удаление персональной информации о них, а на использование персональных данных о пользователях младше 16 лет потребуется разрешение родителей или опекунов.

Компании могут быть оштрафованы на сумму до 20 миллионов евро или до четырёх процентов годового оборота за нарушение требований регламента ЕС. Штраф зависит от тяжести нарушения.